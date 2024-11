Sono in corso le indagini per risalire all'esatta proprietà del terreno

Un arsenale con diverse armi e munizioni è stato scoperto dai carabinieri della Stazione di Riace e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria occultato all'interno di tre bidoni di plastica nascosti tra la vegetazione in un terreno su cui sono in corso accertamenti per risalire all’esatta proprietà. L'arsenale era composto da quattro fucili di vario calibro con matricola abrasa, varie parti di armi fra le quali un silenziatore, artifizi pirici di fattura artigianale, oltre 900 munizioni di vario calibro, più di un chilo e mezzo di polvere da sparo e un kit per la ricarica delle cartucce. Tutto il materiale è stato sequestrato per i successivi accertamenti.