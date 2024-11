Sequestrate in una abitazione di Mesoraca una pistola e diverse decine di munizioni

I carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Petilia Policastro, in collaborazione coi colleghi della locale Stazione, hanno arrestato un 71enne che nella sua casa nella frazione "Filippa" di Mesoraca deteneva illegalmente armi e munizioni.

In particolare, i militari hanno sequestrato una pistola Beretta mod. 70 calibro 7, due caricatori, 50 cartucce per pistola calibro 7,65. Sotto sequestro anche 26 cartucce per fucile da caccia calibro 12.