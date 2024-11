Tutto il materiale è stato trovato in perfetto stato di conservazione e pronto all'uso. Si attende che la Procura disponga eventuali verifiche in relazione al loro possibile recente uso

Due pistole semiautomatiche, una delle quali provvista di due caricatori, risultate rubate in due distinte circostanze, e 42 cartucce di vario calibro sono state trovate dai carabinieri nascoste nel sottotetto di uno stabile nel rione Modena di Reggio Calabria.

Le armi sono state trovate durante un controllo dai militari della stazione del quartiere in collaborazione con il personale dello Squadrone eliportato Cacciatori Calabria. Tutto il materiale è stato trovato in perfetto stato di conservazione e pronto all'uso. Armi e il munizionamento sono stati poste sotto sequestro in attesa che la Procura della Repubblica disponga delle eventuali verifiche in relazione al loro possibile recente uso in episodi criminali.