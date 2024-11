In un terreno vicino casa nascondeva arma a salve priva tappo rosso

REGGIO CALABRIA – Un uomo, Francesco Vitale, di 28 anni, è stato arrestato a Siderno per porto e detenzione abusiva di armi. L'uomo, fermato a bordo di una bici, è stato trovato con l'arma con matricola abrasa e priva di munizioni, avvolta in una busta. In un terreno vicino all'abitazione di Vitale, nascosta in un bidoncino di plastica, i poliziotti hanno trovato anche una pistola a salve priva di tappo rosso e con 41 cartucce.