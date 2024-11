Dal 2009 perseguitava un’insegnante di 42 anni

È stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria, in seguito a lunghe e articolate indagini, un reggino di 58 anni responsabile del reato di “stalking” nei confronti di un’ insegnate 42enne.



Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria e condotte dai Carabinieri della Stazione di Reggio Calabria hanno dimostrato che le persecuzioni messe in atto dallo stalker hanno portato la giovane signora a modificare le proprie abitudini di vita, generandole un perdurante stato di ansia e paura nonché il fondato timore per l’incolumità propria e dei familiari, costringendola a sostituire il numero dell’utenza telefonica fissa a lei intestata ed a non uscire dalla propria abitazione dopo le ore 20.00.



I carabinieri hanno potuto verificare che il reo a partire dal novembre 2009 e fino alla data odierna, aveva posto in essere una serie di atti persecutori, sia nei confronti della signora in questione come telefonate moleste o l’invio di lettere minacciose, sia dei suoi familiari, arrivando a veri e propri avvertimenti come il caso del topo morto collocato nei pressi del cancello dell’abitazione della vittima.