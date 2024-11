L’uomo, alla vista dei poliziotti, ha tentato una disperata fuga attraverso la finestra della sua camera da letto. È accusato di truffa e riciclaggio

Si nascondeva a Roma, alla Borghesiana, R.T., originario di Lamezia Terme, destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro, per truffe operate in danno di numerosi istituti di credito e riciclaggio di ingenti somme di danaro, provento di attività illecite.

Gli agenti del Commissariato Torpignattara, diretto da Luca Cosimati, erano sulle sue tracce da tempo ma l'uomo, grazie anche ad una fitta rete di fiancheggiatori che gli consentiva di cambiare spesso rifugio per assicurarsi la latitanza, era finora riuscito a sfuggire all'arresto. Localizzato l'ultimo suo nascondiglio, i poliziotti hanno fatto scattare il blitz.

Al momento dell'irruzione, R.T. ha tentato una disperata fuga attraverso la finestra della camera da letto ma i poliziotti, che avevano circondato l'intera area, lo hanno bloccato. Al momento dell'arresto l'uomo è stato trovato in possesso di un documento di identità intestato ad un incensurato: nascosto in bagno dietro uno specchio, dello stupefacente. Sequestrata anche varia documentazione e carte di credito falsificate. (AGI)