Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, è stato arrestato questa mattina all'alba dai militari della Guardia di finanza di Genova con l'accusa di corruzione. Toti è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari disposta dal gip di Genova in un'inchiesta della Procura guidata da Nicola Piacente sulle elezioni regionali liguri del 2020.

L'ordinanza è stata emessa nei confronti del governatore della Regione Liguria, di Paolo Emilio Signorini, già presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, degli imprenditori Aldo e Roberto Spinelli, dell'imprenditore Mauro Vianello, del consigliere di amministrazione di Esselunga, Francesco Moncada; e di Matteo Cozzani, capo di gabinetto del presidente della Regione.

Gli altri destinatari dell'ordinanza sono Arturo Angelo Testa e Italo Maurizio Testa, e di Venanzio Maurici. Signorini, indagato per corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d'ufficio, è destinatario di una misura della custodia cautelare in carcere, mentre per Toti sono stati disposti gli arresti domiciliari per gli stessi reati. Sono in corso perquisizioni disposte dalla Procura di Genova.

Le indagini sui porti: 74mila euro da Aldo e Roberto Spinelli

Giovanni Toti è accusato, tra le altre cose, di aver accettato complessivamente 74.100 euro da Aldo e Roberto Spinelli in cambio di alcuni favori. Tra questi c’era l’impegno a «trovare una soluzione» per trasformare la spiaggia di Punta Dell’Olmo da libera a privata, agevolare l’iter di una pratica edilizia relativa al complesso immobiliare di Punta Dell’Olmo di interesse degli Spinelli. Ma anche velocizzare e approvare la pratica di rinnovo per trent’anni della concessione del Terminal Rinfuse, assegnare agli Spinelli gli spazi portuali dell’ex Carbonile e agevolare gli imprenditori nella pratica del «tombamento» di Calata Concenter, approvata nel 2022.