Con il viso travisato e sotto la minaccia di un coltello lo scorso fine novembre il 24enne si era fatto consegnare mille euro. Per il giovane disposta la misura cautelare in carcere

La Squadra Mobile di Cosenza ha arrestato Giovanni Bertocco, di anni 24, ritenuto l’autore della rapina commessa a fine novembre nel Punto Snai di Cosenza in Piazza Gullo. Con il viso coperto da uno scaldacollo e con un coltello in mano dopo aver minacciato le persone presenti si è impossessato di mille euro. Dopo la rapina ha salutato i dipendenti con un “arrivederci”, dileguandosi a piedi per le vie cittadine. Le indagini condotte dagli investigatori hanno consentito in pochissimo tempo di risalire all’autore della rapina ottenendo la misura cautelare in carcere. L’attività di prevenzione voluta dal Questore Liguori ha inoltre fatto luce su altre tre rapine commesse negli ultimi mesi tra Cosenza e Rende, tutte poste in essere dal Bertocco, con modalità analoghe, sempre da solo, ai danni di sale slot e sale scommesse che hanno fruttato circa 7mila euro.

Francesco Pirillo