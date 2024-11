Prosciolto da ogni accusa un 38enne arrestato il 21 gennaio scorso a Briatico

Vibo Valentia - E’ stato assolto per non aver commesso il fatto Federico Aieta Artusa, 38 anni, di Briatico, arrestato. Il 21 gennaio scorso dai carabinieri con l’accusa di detenzione di arma clandestina e detenzione illegale di munizioni. Lo ha deciso il Tribunale di Vibo Valentia. L’arma, una calibro, 7,65 con la matricola cancellata è stata trovata con l’ausilio di un’unità cinofila in un nascondiglio ricavato sul pianerottolo dell’immobile in cui abita l’uomo. I militari hanno sequestrato anche 51 proiettili dello stesso calibro. L’accusa aveva chiesto la condanna dell’imputato a 2 anni ed 8 mesi di reclusione, più 1.500 euro di multa. I giudici hanno assolto Artusa con formula piena, accogliendo la tesi della difesa: il luogo in cui è stata trovata l’arma non è di pertinenza esclusiva e di esclusivo accesso da parte del 38enne.