Controlli serrati dei carabinieri lungo il Tirreno cosentino. Presi anche due spacciatori

Tre persone sono state arrestate nel corso di una serie di servizi straordinari disposti dai carabinieri della compagnia di Paola per il controllo del territorio del basso Tirreno cosentino. Il primo arresto è scattato nei confronti di un 55enne di Aiello Calabro dove i militari, insospettiti dalla presenza di una serie di cavi posticci posti all’ingresso di un’abitazione, hanno effettuato un verifica sul contatore elettrico accertandone la manomissione attraverso l’innesto di alcuni by pass. L’uomo è stato poi rimesso in libertà.

A San Lucido scoperta mini centrale della droga

A San Lucido invece sono stati arrestati due ventenni con l’accusa di produzione di sostanze stupefacenti e detenzione a fini di spaccio. Lo strano via vai di persone in ingresso e uscita dallo stabile in cui è collocato l’appartamento in uso ai due giovani, aveva insospettito i militari. Dopo una serie di prolungati appostamenti è scattata la perquisizione nel corso della quale sono stati sequestrati 180 grammi di marijuana, pari a circa 750 dosi, una piantina di cannabis in fase di coltivazione, un bilancino di precisione, materiale destinato al confezionamento. Dopo la convalida dell’arresto i due sono stati sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.