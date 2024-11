L'uomo era stato tratto in arresto a Castrolibero per aver segregato la moglie in caso. Ora è lui ad accusare la donna di calunnia e diffamazione

Era stato arrestato per sequestro di persona, per aver tenuto segregata la moglie in casa per tre giorni. Il fatto è accaduto a Castrolibero il 25 febbraio scorso. Ma adesso l'uomo, che si trova ai domiciliari, ha denunciato la moglie per simulazione di reato, calunnia e diffamazione. L'uomo sostiene che, dopo 25 anni, voleva lasciarla e che lei abbia simulato il finto sequestro per ripicca. Lui punta sul fatto che, se avesse davvero voluto sequestrare la coniuge, non le avrebbe certo lasciato il telefonino, con il quale lei ha poi chiamato i Carabinieri.

LEGGI ANCHE:

Segregata in casa dal marito per gelosia, un arresto a Castrolibero