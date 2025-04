Avrebbero messo a segno diverse rapine di Rolex a Roma nord. Per questo Tancredi Antoniozzi, figlio 22enne del parlamentare calabrese vice capogruppo Fdi alla Camera Alfredo Antoniozzi, insieme al 28enne David Cesarini sono stati arrestati nei giorni scorsi dalla polizia che ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Altri due ragazzi sono indagati a piede libero: Manuel Fiorani di 24 anni, e Michael Giuliano di 25 anni, che sono invece a piede libero.

Per chi indaga, Antoniozzi sarebbe il presunto promotore di una banda di rapinatori che in alcuni casi tentava anche il cosiddetto 'cavallo di ritorno'. Le vittime venivano individuate sui social e poi pedinate.

Il figlio del parlamentare calabrese, in passato, è finito nei guai anche in altre situazioni. Dopo essere stato fermato dai carabinieri perché col suo Range Rover aveva superato il limite di velocità e stato successivamente denunciato per aver insultati e aggrediti. Nel 2022, invece, era stato indagato per una rissa a Cortina d'Ampezzo.

A confessare i reati sarebbe stato il 24enne Manuel Fiorani permettendo agli agenti di far luce su quella che sembra essere una vera e propria banda di rapinatori ed estorsori.

Le indagini della polizia sono cominciate a dicembre 2024 quando una pattuglia del commissariato Ponte Milvio è intervenuta a seguito di una segnalazione in merito ad alcune persone che tentavano di irrompere nell’appartamento di Fiorani in via Gallese.