«Complimenti alla Polizia di Stato per l'importante operazione condotta questa mattina a Catanzaro, con il coordinamento della locale Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di decine di appartenenti a un sodalizio criminale radicato sul territorio, dedito ad attività estorsive oltre che al traffico e allo spaccio di droga, con ramificazioni anche nelle province di Reggio Calabria e Crotone». Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

«Si tratta di una forte risposta dello Stato - osserva Piantedosi - in contesti territoriali particolarmente esposti ai condizionamenti delle organizzazioni criminali che soffocano la loro crescita economica e sociale. É in quelle realtà - sottolinea - che la magistratura e le forze di polizia stanno operando con grande professionalità per contrastare ogni forma di illegalità, dando risposte concrete alle comunità e garantendo le condizioni indispensabili per il loro sviluppo».