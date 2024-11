VIDEO | Le accuse di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio per aver preso lavori pubblici con una società “fallita”. L'inchiesta Affari in famiglia prende spunto da un'altra che costò la misura cautelare anche al sindaco di Aieta

Avevano un debito con la vecchia società da € 2.178.587,00 e contemporaneamente avevano accumulato ricchezze per € 1.487.378,30, che rinvestivano per accumulare altro danaro. Un sistema illecito che in giurisprudenza corrisponde al reato di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. È questa, in sintesi, l'accusa che la Procura di Paola, guidata da Pierpaolo Bruni, muove nei confronti del sindaco di Maierà, Giacomo De Marco, e suo figlio, Gino De Marco, entrambi imprenditori edili e titolari di diverse società. Entrambi sono stati arrestati questa mattina nell'operazione "Affari in famiglia" dagli uomini della Guardia di Finanza su ordinanza del Gip del Tribunale di Paola, Maria Grazia Elia, e dovranno scontare la misura cautelare in carcere per l'elevato rischio di reiterazione dei reati. Per la vicenda risulta indagata una terza persona, Ursula Geisler, che gli inquirenti hanno inquadrato nella categoria dei "prestanome". Le fiamme gialle della tenenza di Scalea hanno anche sequestrato preventivamente agli indagati beni mobili e immobili equivalenti al valore delle somme di presunta provenienza illecita.

Un'inchiesta nell'inchiesta

Come ha tenuto a precisare il procuratore Bruni durante la conferenza stampa, il filone di indagine nasce a seguito di un'altra inchiesta, denominata "Appalto Amico", che nel luglio di un anno fa portò all'arresto del sindaco Gennaro Marsiglia. Il primo cittadino di Aieta finì nelle maglie della giustizia in qualità di funzionario comunale nel settore finanziario, ruolo svolto in alcuni municipi del Tirreno cosentino, tra cui quello di Maierà. All'epilogo odierno si è arrivati seguendo una pista più ampia che verte sul controllo degli appalti pubblici e che non esclude nuovi colpi di scena.

Le numerose società dei De Marco

Le società e le ditte coinvolte nelle azioni che la magistratura ritiene fraudolente, sono tre: La prima è a ditta individuale "De Marco Giacomo", oggi cessata, il cui unico titolare è stato Giacomo De Marco dal 1.11.1991 al 31.12.201. La seconda si chiama "Scalea Costruzioni Srl", precedentemente "De Marco Costruzioni Srl", dichiarata fallita dal tribunale di Paola il 23.06.2016. La procedura è stata chiusa per mancanza di attivo. Questa società ha visto avvicendarsi nel tempo diversi amministratori e soci, tra questi anche la moglie e il figlio del sindaco, ed è rimasta attiva fino al 16.04.2016. La terza si chiama "Immobiliari Costruzioni De Marco Srl", è amministrata dal figlio Gino, mentre entrambi gli eredi, Gino e Gianfranco, compaiono come soci. La famiglia De Marco ha poi costituito un'ulteriore società il 17.11.2017, ma ad oggi non risulta operativa.

Gli appalti nei Comuni del Cosentino

Nonostante il fallimento, negli anni padre e figlio riescono ad accaparrarsi numerosi appalti nei più disparati enti pubblici. Ci riescono perché a un certo punto impiegano e trasferiscono in attività imprenditoriali lecite tutti i beni e le attività riconducibili al ramo d'azienda della società fallita, in modo, è scritto nelle carte della procura, «da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa». Con la società "Immobiliare Costruzioni De Marco Srl" sono almeno tre gli appalti pubblici dei Comuni del Tirreno cosentino di cui risultano aggiudicatari: uno al Comune di Verbicaro (5.12.2016), dal valore di € 58.746,75; uno al Comune di Mormanno (6.04.2017) dal valore di € 997.104,55; uno al Comune di Longobardi (25.10.2018) dal valore di € 431.527,00. Per la cronaca, i Comuni di Verbicaro e Maierà rientrano nella stessa C.u.c., la centrale unica di committenza degli appalti. Gli altri Comuni che ne fanno parte sono Aieta, Grisolia, Orsomarso, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao e Buonvicino.

Quattro sindaci del Tirreno cosentino arrestati in nove mesi

Con l'arresto di Giacomo De Marco salgono a quattro i sindaci del Tirreno cosentino arrestati da quando Pierpaolo Bruni è a capo della procura della Repubblica di Paola. Gli altri tre sono Gennaro Marsiglia, sindaco di Aieta, Vincenzo Rocchetti, sindaco di Guardia Piemontese, e Gianfranco Ramundo, sindaco di Fuscaldo. De Marco e Marsiglia sono stati raggiunti dalla misura cautelare per motivi che non attengono al loro incarico di primi cittadini.

Tranne Marsiglia, condannato a quattro anni di reclusione in primo grado di giudizio, gli altri tre sono ancora in attesa di giudizio o di sapere se verrano o meno processati.

Aggiornamento del 19/12/2019

Il sindaco di Maierà, Giacomo De Marco è stato condannato a 2 anni e 8 mesi. Il figlio Gino, invece, a 2 anni. Lo ha stabilito i tribunale di Paola.