Sono ancora tante le persone in povertà assoluta nel nostro Paese: 5,6 milioni non hanno accesso a un’alimentazione adeguata. Un dato in aumento soprattutto al Sud (Istat - Stime preliminari povertà assoluta).

Nel 2021 il numero di richieste di aiuto alimentare è aumentato, Banco Alimentare ha registrato un incremento preoccupante: 110mila persone in più.

Solo in Calabria, ad oggi, sono 130mila le persone servite dai progetti di spesa a domicilio o dalle mense della carità; un dato cresciuto del 40% a seguito della pandemia e del conflitto Ucraino.

Il maggior impegno di Banco Alimentare nel recupero delle eccedenze e la forte inflazione legata all'attuale crisi internazionale hanno fatto registrare un aumento dei costi della logistica, dei trasporti e dell’energia elettrica. Così, per poter continuare a sostenere le circa 600 strutture caritative in tutta la nostra regione, che aiutano centinaia di famiglie in difficoltà, Banco Alimentare fa appello alla solidarietà di tutti, lanciando la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi "donare di gusto" #WeCareTogether.

Le prime tappe calabresi

La prima città calabrese ad aderire è Reggio Calabria, appuntamento il 28 e 29 maggio in piazza San Giorgio. Poi sarà la volta di Cosenza il 3 e 4 giugno (in piazza XI Settembre).

Sul sito www.bancoalimentare.it si può trovare l’elenco delle piazze dove saranno presenti i volontari con i prodotti solidali e le altre iniziative della campagna "donare di gusto" #WeCareTogether che verranno aggiornate fino a fine agosto: in particolare sarà possibile richiedere i prodotti solidali anche online e sostenere la campagna sulla piattaforma di crowdfunding forfunding.intesasanpaolo.com