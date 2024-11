Una è già operativa da questa notte nella provincia di Vibo Valentia, dove ieri sera la situazione risultava critica. Salvati due anziani a Cardeto bloccati in casa dalle fiamme. Roghi in aumento rispetto lo scorso anno

La lunga coda estiva sta mettendo in difficoltà il dispositivo di soccorso antincendio in Calabria. Nella giornata di ieri la direzione regionale dei Vigili del fuoco ha chiesto al centro operativo al Viminale squadre di supporto per far fronte ai numerosi incendi che divampano dal Pollino allo Stretto, favoriti dalle alte temperature registrate in questi giorni che hanno sfiorato i 40 gradi.

Dal Lazio e dalla Campania

Nella notte sono state inviate in Calabria due squadre in assetto antincendio boschivo dal Lazio e dalla Campania, quest'ultima già dalle 5.00 è operativa nella provincia di Vibo Valentia, dove ieri sera la situazione appariva abbastanza critica. Assieme alla provincia di Reggio Calabria è quella in cui si registra il maggior numero di interventi: nelle ultime 24 ore, 47 i roghi attivi, 42 a Vibo Valentia, 35 a Cosenza, 31 a Catanzaro e 12 a Crotone.

A Cardeto, salvati due anziani

A Cardeto nella notte squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per mettere in salvo due anziani rimasti intrappolati nella loro abitazione lambita dalle fiamme ma le operazioni di soccorso si susseguono in tutta la Calabria. Sempre nella notte interrotta la linea ferroviaria all'altezza di Belvedere Marittimo a causa di un incendio mentre a Villa San Giovanni un rogo ha causato la morte di alcuni capi di bestiame, ricoverati in una struttura di circa duemila metri quadrati.

Vigili del fuoco h24

Sedici le unità dei vigili del fuoco richiamate in servizio durante la notte nella provincia di Vibo Valentia, dieci nella provincia di Reggio Calabria che hanno continuato a lavorare senza soluzione di continuità, per 24 ore, nel tentativo di far fronte all'emergenza. Dal 17 settembre, infatti, la convenzione stipulata con la Regione è giunta a scadenza e il dispositivo dei vigili del fuoco è tornato ad operare con le squadre ordinarie, seppur in un contesto straordinario.

Incendi in aumento

Rispetto lo scorso anno, il numero di incendi risulta decisamente in incremento. Nel 2022 nell'ambito della campagna antincendio boschiva - regolamentata da una convenzione con la Regione per il periodo 15 giugno/30 agosto - sono stati eseguiti 5.670 interventi di spegnimento di roghi di vegetazione.

In assetto ordinario

Quest'anno il dato è in aumento: 5.710 gli interventi eseguiti nel periodo di convenzione che però si è ridotto di una settimana (dal 10 luglio al 17 settembre). Ovviamente, le operazioni di spegnimento sono proseguite anche oltre utilizzando le squadre ordinarie: dal 17 settembre al 22 settembre si sono registrati altri 476 interventi antincendio.