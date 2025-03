Dell’ascensore installato nel 1991 in una palazzina popolare di Contrada Macchialonga a Rende, e mai entrato in funzione, il nostro network si era occupato nello scorso mese di febbraio, sollevando il caso di questo spreco di denaro pubblico, causa di un notevole disservizio per le famiglie assegnatarie.

Gli inquilini, dopo 35 anni di permanenza nell’immobile, sono anziani e faticano a salire e scendere le scale. Alcuni hanno difficoltà di deambulazione, altri combattono ogni giorno con gravi patologie. L’inviata di Mediaset Martina Procaccini ha raccontato al Paese l’incredibile vicenda resa pubblica sui nostri canali, senza purtroppo alcun intervento da parte dell’Aterp, ente proprietario dell’edificio.

Purtroppo l’impianto nel frattempo è divenuto obsoleto senza che si sia mai mosso da un piano all’altro, senza che la cabina si sia mai aperta.

Inoltre il quadro elettrico ed il motore sono stati danneggiati da copiose infiltrazioni d’acqua piovana dovute alla cattiva manutenzione del tetto.

Sono stati poi gli inquilini di tasca propria, a risistemare la copertura. Vedremo se finalmente, si riuscirà a trovare una soluzione per questi cittadini destinati a rimanere prigionieri in casa.