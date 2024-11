32 dipendenti dell’azienda sanitaria provinciale di Cosenza, alcune con ruolo dirigenziale, sono accusate del reato di truffa aggravata e continuata

Cosenza - Avviso di garanzia con contestuale conclusione delle indagini per 32 persone, tutte dipendenti, alcune anche con ruolo dirigenziale, dell’Azienda Sanitaria provinciale di Cosenza che, secondo le indagini svolte dai carabinieri del Reparto operativo del Comando provinciale di Cosenza sono accusate di assenteismo.



I provvedimento sono stati emessi sulla scorta delle indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Cosenza e condotte dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo.



L’articolata attività investigativa ha permesso di accertare che gli indagati avrebbero durante l’orario di servizio, “anche con prestazioni extra di straordinario, con sistematicità e abitualità, posto in essere condotte di truffa in danno dell’amministrazione di appartenenza attraverso la falsificazione degli orari di presenza e di uscita, mediante la infedele timbratura del cartellino marcatempo”.



In una circostanza è stata inoltre accertata l’effrazione di un distributore automatico di alimenti e bevande con l’asportazione del denaro contenuto da parte di due indagati.