É stata nominata la Commissione prefettizia che gestirà per i prossimi 18 mesi, dopo lo scioglimento disposto venerdì scorso del Consiglio dei ministri per condizionamenti della criminalità organizzata, l'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia. La commissione è presieduta dal prefetto a riposo Vincenzo Piscitelli ed é composta da Gandolfo Miserendino, commissario straordinario di Azienda zero, e dal dirigente Gianluca Orlando.

L'organismo si insedierà nei prossimi giorni ponendo così fine alla gestione dell'azienda da parte del generale dell'Esercito Antonio Battistini, a suo tempo nominato dal presidente della Giunta regionale, e commissario alla sanità, Roberto Occhiuto. Lo scioglimento dell'Asp è stato deciso sulla base delle conclusioni cui é giunta la Commissione d'accesso che era stata nominata nel novembre del 2023 dal prefetto di Vibo Valentia, Paolo Giovanni Grieco, a seguito delle risultanze dell'inchiesta denominata "Maestrale-Carthago", condotta dalla Dda di Catanzaro.