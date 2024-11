Domenico Alvaro accusato di essere uno degli autori della rapina avvenuta lungo la strada tra San Procopio e Melicuccà. In quella circostanza furono prelevati circa 627mila euro

Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha scarcerato un presunto rapinatore, Domenico Alvaro, 33 anni, originario di San Procopio, piccolo comune aspromontano, accusato di essere tra gli autori di una rapina ad un portavalori commessa il 2 gennaio del 2019 tra San Procopio e Melicuccà. Domenico Alvaro era stato arrestato lo scorso mese di gennaio insieme ai due presunti complici, Francesco Trefiletti, originario di San Procopio, e Giuseppe Oliveri, residente a Seminara.

I rapinatori, come accertato dai carabinieri, avevano bloccato la strada al portavalori blindato con un albero di ulivo, e dopo averlo speronato con una Fiat Uno rubata, erano riusciti ad impossessarsi di circa 627 mila euro in contante e di una pistola in dotazione alla guardia giurata di scorta.