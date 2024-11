Durante la riunione il presidente dell'assemblea ha comunicato che Francesco Grandinetti ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica ricoperta

Si e' svolta questa mattina, negli uffici direzionali della società di gestione dell'aeroporto di Lamezia Terme, l'assemblea ordinaria dei soci Sacal intervenuti in prima convocazione con l'80,13% per la nomina del consiglio di amministrazione.

"Dopo aver ringraziato il collegio sindacale presieduto da Palma Mantaci, e dai sindaci effettivi, Sergio De Buono e Gregorio Tassoni, per la professionalita' e la disponibilita' dimostrata - si legge in una nota stampa - gli azionisti hanno deliberato di convocare per il prossimo 2 maggio l'assemblea in seduta straordinaria per l'adeguamento del vigente statuto sociale alle disposizioni contenute nel D.Lgs 175/2016 e, in seduta ordinaria, per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Durante la riunione il presidente dell'assemblea ha comunicato che Francesco Grandinetti ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica ricoperta, in ragione delle necessità nate "dalla consapevolezza che la società, dall'ultimo dei lavoratori sino agli azionisti di riferimento della stessa, ha bisogno di rinnovare un cda nella più totale libertà di scelta". (Agi)