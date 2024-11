È ritornato in libertà l'avvocato Giuseppe Benincasa, coinvolto nell'inchiesta Asta la Vista che aveva disvelato un ampio giro di aste giudiziarie truccate. In accoglimento della richiesta avanzata dal legale Antonio Larussa, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme ha revocato l'obbligo di dimora che era stato imposto a seguito dell'accusa di turbativa d'asta. La misura è stata sostituita con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

l.c.