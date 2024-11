Dovranno comparire il prossimo 5 luglio dinnanzi al gup del Tribunale di Lamezia Terme i 22 imputati nel procedimento denominato Hasta la Vista su un presunto sistema a delinquere dedito alla commissione di delitti contro la pubblica amministrazione.

tra i reati contestati vi è rivelazione di segreto d'ufficio, abuso d'ufficio ed estorsioni per lo più finalizzate a turbare la libertà degli incanti orientando il sistema delle vendite giudiziali con riferimento ad un indeterminato numero di procedure esecutive e fallimentari pendenti dinnanzi al Tribunale di Lamezia Terme, dove la presunta associazione avrebbe potuto contare sulla collaborazione di ufficiali giudiziali compiacenti, sulla disponibilità di funzionari e impiegati in attività nelle cancellerie preposte alla gestione delle pratiche fallimentari, nonché sulla benevola inerzia dei professionisti delegati quali custodi e curatori che avrebbero utilizzato prestanome per partecipare alle aste senza comparire direttamente.

Gli imputati

Raffaele Calidonna Sara Calidonna Rosa Giampà Fabiana Aiello Pantaleo Ruocco Carlo Caporale Elia Anania Massimo Sereno Giuseppe Benincasa Giancarlo Franzè Augusta Maria Franzè Antonio Iannazzo Vincenzo Iannazzo Attilio Floro Antonio Trovato Francesco Trovato Adele Benincasa Antonio Benincasa Francesco Notaris Gianfranco Caporale Benedetta Caporale Chiara Caporale

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Aldo Ferraro, Massimiliano Carnovale, Francesco Gambardella, Antonio Larussa, Renzo Andricciola, Leopoldo Marchese.