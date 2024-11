Attacco informatico al sito web dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, disagi nell'erogazione di servizi essenziali per la comunità. Bloccato l'accesso a tutte le informazioni e i servizi online offerti dall'Asp e compromessa la sicurezza delle informazioni sensibili.

L’attacco hacker ha impedito di espletare prenotazioni, consultazioni online nonché l'accesso alle informazioni relative a vaccinazioni e prestazioni sanitarie. La sospensione dei servizi online dell'Asp ostacola il normale flusso di informazioni tra i pazienti e i professionisti della salute, rallentando la gestione delle emergenze sanitarie e creando disagi per coloro che cercano assistenza medica. Al momento non si conosce la portata dei danni al sistema. La violazione della sicurezza dei dati potrebbe avere conseguenze a lungo termine, con il rischio di furto di informazioni sensibili che potrebbero essere utilizzate per scopi illeciti.