La 79enne di Scandale ha aspettato per quattro ore su una sedia a rotelle in ospedale. La famiglia si è rivolta ai carabinieri per avere risposte

Un’attesa interminabile e poi la morte su una sedia a rotelle. Così, secondo quanto riporta il Quotidiano del Sud nell'edizioni di oggi, è finita la storia di un’anziana di Scandale. Prima il malore a casa, poi l’ambulanza arrivata con un’ora di ritardo, infine l’anticamera, durata ore, al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio.

Per Rosa Macchione, 79enne, non c’è stato nulla da fare. Dopo 4 ore sua figlia ha sollecitato il medici perché prendessero in cura la madre ma dopo poco sono stati proprio loro, i dottori, a comunicare il decesso.

La famiglia è distrutta e si è rivolta ai carabinieri per capire perché la loro congiunta è stata così tanto trascurata. Anche l’ambulanza non è arrivata tempestivamente perché, pare, tutti i mezzi a quell’ora erano già impegnati in altre operazioni.