L'intervento motivato dalla chiara matrice mafiosa dell'episodio. Indagini serrate per cercare di risalire al movente di un’azione così eclatante

La Dda di Catanzaro ha assunto la titolarità dell'inchiesta sull'attentato avvenuto ieri a Limbadi in cui é stato ucciso Matteo Vinci e ferito gravemente il padre Francesco.



Già nella stessa giornata di ieri uno dei magistrati della Procura antimafia, Andrea Mancuso, si era recato sul luogo dell'attentato, affiancando il sostituto di turno della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, Ciroluca Lotoro, che ha gestito gli atti urgenti relativi all'indagine sull'attentato.



L'intervento della Dda di Catanzaro, che comunque, nell'ambito del rapporto di collaborazione tra i due uffici, si avvarrà della collaborazione della Procura di Vibo Valentia, è motivato dalla chiara matrice mafiosa dell'attentato, anche se il movente di quanto è accaduto è ancora tutto da decifrare.



Si tratta anche di capire il motivo per il quale chi voleva uccidere Matteo Vinci ed il padre, riuscendo però ad eliminare soltanto il primo, abbia voluto mettere in atto un'azione così eclatante per mettere in atto il suo proposito, con l'utilizzo di una bomba anziché optare per il classico agguato. Un quesito che é adesso al vaglio della Dda e dei carabinieri della Compagnia di Tropea e del Reparto operativo del Comando provinciale di Vibo Valentia, cui sono delegate le indagini.