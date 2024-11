E' attesa questa mattina al porto di Vibo Marina una nave della Marina militare con 763 migrati. A bordo anche il cadavere di un uomo. Altri mille sarebbero in viaggio verso Crotone

Circa duemila migranti attesi oggi in Calabria. Arriverà questa mattina, nel porto di Vibo Valentia, una nave della Marina militare con a bordo 763 profughi salvati nel Canale di Sicilia ed al largo delle coste libiche. Si tratta di uno degli sbarchi numericamente piu' consistenti che la task force messa in piedi dalla prefettura di Vibo Valentia per far fronte a tutte le problematiche del caso si trovera' a gestire. E' il terzo sbarco a Vibo dall'inizio dell'anno. A bordo anche il cadavere di un uomo che ha perso la vita lungo la traversata del canale di Sicilia. Sul posto saranno presenti tutte le forze dell'ordine e le associazione di volontariato. Il piano di soccorso e assistenza prevede uno screening sanitario per tutti e il successivo trasferimento in un capannone messo a disposizione dal Nucleo Industriale di Vibo Valentia.

Sarebbero invece circa un migliaio quelli in viaggio verso il porto di Crotone. I profughi si trovano a bordo della nave di Medici Senza Frontiere, la Bourbon Argos, il cui attracco sulla banchina pitagorica è previsto tra le 9 e le 10 di stamani. A terra le operazioni di primo soccorso sono state pianificate dalla Prefettura pitagorica e saranno eseguite dalle forze dell’ordine in collaborazione con le associazioni di volontariato ed i sanitari del 118.