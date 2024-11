I carabinieri forestali sono intervenuti in una cava abusiva a Spezzano Albanese

I carabinieri forestali di Castrovillari e Corigliano, durante un'attività di controllo coordinata dalla Procura di Castrovillari, hanno proceduto al sequestro di un'area utilizzata per la coltivazione e l'esercizio di una cava di circa 2000 metri quadri nel Comune di Spezzano Albanese.

In particolare, i militari, giunti in una proprietà privata in località Stragolia Piccola hanno individuato la cava al cui interno era in corso un prelievo di inerti con un escavatore e un autocarro. Bloccato il prelievo, i carabinieri hanno riscontrato che i lavori erano abusivi, in quanto effettuati senza alcuna autorizzazione. Tre le persone denunciate: il proprietario del fondo e quelli dei due mezzi usati per il prelievo illecito del materiale, che dovranno rispondere di attività estrattiva non autorizzata.