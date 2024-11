Il network LaC ringrazia i calabresi. Premiata la innovativa linea editoriale. Confermato un trend iniziato qualche mese fa

Nella rilevazione dei dati auditel di ottobre LaC è nuovamente la prima TV in Calabria con 82.480 contatti netti. Il dato conferma il trend iniziato qualche mese fa e la linea editoriale innovativa messa in campo dal network LaC. L’azienda editoriale, i direttori, la redazione, i conduttori e le conduttrici, gli operatori tecnici, i grafici e tutto lo staff del network ringraziano i calabresi per la fiducia che ci stanno accordando invitandoli a continuare a seguirci. Grazie.