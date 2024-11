«Giovedì scorso nel corso di un incontro con la dottoressa Stefania Argenti, la direttrice della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Crotone e Catanzaro, ha formalizzato il suo nullaosta obbligatorio, senza prescrizioni se non quelle di rito, al progetto definitivo di restauro e riqualificazione energetica dell’Aula Rossa che ospita il consiglio comunale del capoluogo di regione». È quanto si legge in una nota del sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita.

«La vicenda dell’Aula Rossa di palazzo De Nobili è uno dei primi dossier di cui ci siamo occupati – afferma Fiorita -, dandogli carattere di urgenza com’era giusto che fosse. Un tema che abbiamo affrontato con la determinazione che sta caratterizzando il nostro lavoro sin dal nostro insediamento e sul quale già da qualche giorno abbiamo incassato un risultato di tutto rilievo».

«I tecnici potranno avviare sin da subito la progettazione esecutiva, che è quella che ci consentirà di mandare in appalto i lavori per l’importo di circa un milione di euro, già disponibili a valere su Agenda Urbana. Il timing massimo di quest’ultimo tratto dell’iter – conclude il sindaco – è stabilito dalle norme vigenti, ma contiamo di poter accorciare i tempi. L’obiettivo che ci siamo dati è appaltare l’opera, comunque, entro e non oltre la fine dell’anno. Il termine per la conclusione dei lavori sarà di otto mesi, dopo i quali il consiglio comunale potrà finalmente tornare a casa».