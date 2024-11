Auser Nazionale e Auser Calabria esprimono solidarietà a Mimmo Lucano sindaco di Riace e sconcerto per il suo arresto. «Questo piccolo comune della provincia di Reggio Calabria – si legge in una nota - è diventato un simbolo positivo di un modello sperimentato ed efficace di accoglienza diffusa e di integrazione. La dimostrazione pratica e concreta che costruire una società inclusiva è possibile ed è un vantaggio per tutta la comunità. Rispettiamo le inchieste della Magistratura ma questa ordinanza di custodia cautelare rischia di distruggere un’esperienza bella e importante, una buona pratica di cittadinanza attiva e solidale. Siamo vicini a tutti i cittadini di Riace e riaffermiamo la nostra vicinanza al sindaco Lucano. Dopo la partecipazione al sit-in di ieri a Roma all’Esquilino siamo pronti ad altre iniziativa di mobilitazione».