Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. L’incidente in località Trigna tra tre vetture

Prima lo scontro e poi la caduta in un canale di scolo. È quanto è avvenuto a Palazzo nel Catanzarese, dove per cause ancora in corso d’accertamento due autovetture sono rimaste coinvolte in un grave incidente. I mezzi coinvolti due Citroen C3 ma ad avere la peggio la Citroen Picasso che a causa del forte impatto è stata sbalzata fuori dalla sede stradale precipitando in un canale.

La corsa in ospedale

I conducenti delle due auto sono stati immediatamente soccorsi. Il meno grave, A. N. di 39 anni, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Lamezia Terme, quello alla guida della Picasso, P. G. di 65 anni, è stato invece preso in carico dall’elisoccorso e trasportato al nosocomio di Catanzaro. Da quanto appreso, verserebbe in gravi condizioni avendo riportato diversi traumi sul corpo.

La macchina dei soccorsi

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco della sede centrale per estrarre il 65enne rimasto bloccato nelle lamiere della sua auto e il soccorso stradale per rimuovere i mezzi e facilitare la circolazione stradale. Per effettuare i rilievi di rito è giunta anche una pattuglia dei carabinieri della locale stazione.