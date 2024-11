Ignoti, all'alba di oggi, hanno messo a segno un furto a Taverna di Montalto Uffugo ai danni di un bar-tabacchi. Il gruppo, formato probabilmente da 4 persone, ha usato una Fiat Multipla come ariete per sfondare la saracinesca del locale. Scattata la sirena d'allarme, i ladri si sono poi dileguati. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno subito iniziato le ricerche, trovando poi, poco dopo, l'auto usata per il furto abbandonata sull'autostrada A2, tra gli svincoli di Montalto Uffugo e Rende. L'auto, che era stata rubata ieri sera a Cosenza, aveva la coppa dell'olio rotta, forse a seguito dell'impatto con la saracinesca. A bordo c'era una slot machine trafugata nell'esercizio commerciale, da cui sono stati sottratti anche il registratore di cassa e alcune stecche di sigarette. I militari stanno visionando le immagini del sistema di videosorveglianza del locale.