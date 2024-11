Il conducente, non grave, è stato trasportato all’ospedale di Catanzaro. L’incidente in località Roccelletta

È di un ferito non grave il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina alle ore 4.30 circa sulla SS106 al Km 192+600 direzione Sud in località Roccelletta nel comune di Borgia (CZ). La vettura coinvolta una Toyota Rav4 che, per cause in corso di accertamento, perdeva il controllo ed impattava contro il muro di recinzione del parco archeologico Scolacium adiacente la carreggiata. Il conducente, unico passeggero nella vettura, riportava lievi ferite. Lo stesso veniva trasportato dal personale medico Suem 118 presso struttura ospedaliera di Catanzaro. Sul posto intervenuta squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro, sede centrale, per la messa in sicurezza della vettura.