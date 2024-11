Notte di fuoco a Cardinale nel Catanzarese, dove un’auto è andata completamente distrutta. L'allarme è scattato intorno alle 4 quando le fiamme hanno lambito una Mercedes andata completamente distrutta. La vettura era parcheggiata in prossimità del campo sportivo.



Sul posto è giunta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Chiaravalle Centrale che hanno provveduto allo spegnimento del rogo e hanno effettuato i primi accertamenti, dai quali non è stato però possibile individuare le cause del rogo. Risultano tuttavia in corso le indagini avviate dai carabinieri della stazione di San Vito sullo Ionio.