Notte di fuoco e paura a Catanzaro, nella zona di via Antonio Broussard. In un incendio sono rimasti coinvolti diversi autoveicoli, con una Volkswagen Polo ed una motocicletta andati completamente distrutti, una Mercedes A180 con danni nella parte posteriore, una Fiat 500 vecchio modello danneggiata nella parte anteriore e tettuccio. Danni causati dal calore intenso anche per una vettura Suzuki parcheggiata sul lato opposto della via, nonché alle vetrate e all'insegna dell'ufficio postale con annerimento della facciata dello stabile dovuto al fumo denso scaturito dalla combustione. Disagi per gli abitanti della zona dovuti al fumo denso. I vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'intera zona. Accertamenti in corso circa l'origine dell'incendio, al momento nessuna ipotesi viene esclusa e su quanto accaduto indaga la Polizia di Stato.