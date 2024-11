L’incidente si è verificato all’imbocco della galleria del Sansinato. Sul posto forze dell’ordine, sanitari del 118 e vigili del fuoco

Un incidente stradale si è verificato questa mattina all'imbocco della galleria del Sansinato in direzione Catanzaro. Un'auto per causa ancora in corso d'accertamento è finita fuori strada. Due le persone all'interno del mezzo rimaste ferite. In particolare una donna anziana è rimasta incastrata nelle lamiere, circostanza che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Entrambi i feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese.

Luana Costa