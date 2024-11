Indagini in corso: al momento non si esclude nessuna ipotesi. Sul posto anche i carabinieri di Catanzaro. Non si registrano danni a persone.

Auto in fiamme, questa notte, a Borgia (Cz). I Vigili del fuoco della sede centrale e del distaccamento volontario di Girifalco sono intervenuti in via Ferruccio per l'incendio di un'autovettura, una Volkswagen polo, regolarmente parcheggiata nei pressi dell'abitazione del proprietario.

Il pronto intervento dei Vigili del fuoco ha consentito l'estinzione del rogo ed evitato il propagarsi delle fiamme all'ambiente circostante. Nessun elemento utile per chiarire l'origine dell'incendio è stato rinvenuto. Le indagini sono in corso e al momento non si esclude nessuna ipotesi. Sul posto si sono portati anche i carabinieri di Catanzaro. Non si registrano danni a persone.