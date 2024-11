Il mezzo, andato completamente distrutto, apparteneva ad un avvocato. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco

A u t o v e t t u r a i n f i a m m e , i e r i s e r a , a l l o S c a l o d i C o r i g l i a n o C a l a b r o ( C S ) . L a v e t t u r a , a n d a t a d i s t r u t t a , a p p a r t e n e v a a d u n a v v o c a t o d e l l u o g o . S u l p o s t o s o n o i n t e r v e n u t i i v i g i l i d e l f u o c o e i c a r a b i n i e r i . N o n s i s a a n c o r a s e i l r o g o s i a d i n a t u r a d o l o s a , v i s t o c h e n o n s a r e b b e r o s t a t i t r o v a t i e l e m e n t i c e r t i p e r p o t e r c h i a r i r e l a d i n a m i c a d e l l ' a c c a d u t o .