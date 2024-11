L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di salvaguardare tutta l'area circostante e il veicolo di proprietà di una donna del luogo

Alle 2,15 circa di questa notte, la squadra dei Vigili del fuoco di Siderno è intervenuta in contrada Bernagallo di Gioiosa Jonica, a causa di un incendio che ha completamente distrutto un'autovettura. Le cause sono in corso di accertamento, mentre l'intervento ha permesso di salvaguardare tutta l'area circostante e il veicolo di proprietà di una donna del luogo.