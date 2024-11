Durante un ordinario controllo i carabinieri hanno notato un’auto che procedeva nel senso di marcia opposto e che nella parte posteriore presentava una fuoriuscita di fumo. Dopo aver fermato il mezzo, hanno liberato e posto in salvo l’anziano messo

Nel corso di un normale servizio di controllo del territorio i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia hanno soccorso e messo in salvo un anziano cittadino di Lamezia Terme, N.V., classe 38. Nello specifico, durante una pattuglia di pronto impego effettuata nel territorio di Nicastro, l’attenzione dei militari dell’Arma, che si trovavano a percorrere la Via dei Bizantini, veniva destata da un’auto che procedeva nel senso di marcia opposto e che nella parte posteriore presentava una fuoriuscita di fumo. Immediatamente i militari, invertito il senso di marcia, si mettevano all’inseguimento della citata vettura dalla quale iniziavano a propagarsi delle fiamme che investivano tutta la parte posteriore senza peraltro che il conducente ne avesse contezza. Dopo aver fermato il mezzo e prima che lo stesso potesse esplodere provocando conseguenze più gravi, i due Carabinieri procedevano a liberare l’anziano dalle cinture di sicurezza e metterlo in salvo spegnendo, con gli estintori della propria autovettura di servizio, le fiamme che ormai avevano quasi raggiunto l’interno del veicolo e con precisione l’abitacolo.