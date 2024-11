Una Lancia Delta in procinto di parcheggiare è andata improvvisamente in fiamme. Situazione aggravata dall'impianto gpl della vettura

Pochi minuti sono stati sufficienti per mandare in fumo un'autovettura parcheggiata in sosta all'interno di un parco commerciale a Catanzaro. È quel che è accaduto ad una Lancia Delta in procinto di parcheggiare. In attesa dell'arrivo dei soccorsi, un vigile del fuoco del comando di Catanzaro, G.P., libero dal servizio, trovandosi nelle vicinanze si è prontamente prodigato a individuare estintori reperiti in alcuni punti vendita e ad effettuare una prima opera di spegnimento.

Particolarmente delicate si sono rivelate le operazioni dal momento che la vettura interessata dalle fiamme risultava munita di impianto gpl. Il vigile del fuoco ha quindi provveduto a mettere in sicurezza la zona mentre sul posto sopraggiungevano le unità dal distaccamento di Lamezia Terme per completare l'opera di spegnimento. Il tempestivo intervento ha evitato il propagarsi delle fiamme verso altre autovetture.

l.c.