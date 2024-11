L’azione dolosa risulta la più accreditata. Danni per un veicolo parcheggiato nelle vicinanze e per l’ edificio sito in prossimità dell’incendio

Notte di fuoco a Squillace per l’incendio di un’autovettura in piazza Municipio. Interessata dalle fiamme una Mercedes classe A andata completamente distrutta di proprietà di una professionista della zona. L'incendio ha coinvolto parzialmente una vettura Suzuki Jimmy parcheggiata nelle vicinanze. Danni anche all'edificio posto in prossimità dell'incendio, ad una caldaia, a dei cavi enel, a parte del tetto con struttura in legno. Annerita la parete esterna a causa del fumo denso. Sul posto sono sopraggiunti molti abitanti del paese, panico tra la gente ma per fortuna nessun danno a persone. A spegnere le fiamme, i vigili del fuoco della sede centrale e del distaccamento volontario di Girifalco. Accertamenti in corso circa l'origine del rogo anche se l'azione dolosa al momento è la più accreditata.