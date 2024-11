Due squadre dei vigili del fuoco della sede centrale del comando di Catanzao, supportate da autobotti sono intervenute questa notte in via dei Tulipani nel quartiere Siano, della città capoluogo, per domare le fiamme dell'incendio accorso ad un autovettura.Interessato dal rogo un Suv BMW X3 parcheggiato in prossimità di uno stabile di due piani fuori terra.

Le fiamme hanno coinvolto il contatore del gas metano che serviva l'edificio con conseguente fuoriuscita di metano che ha originato un dardo di fuoco alto alcuni metri. A causa del rogo è stata anche danneggiata la facciata esterna della palazzina, alcuni infissi ed una piccola parte del tetto di copertura della stessa. Danni dovuti al fumo denso all'interno delle abitazioni. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito in attesa dei tecnici italgas che hanno intercettatola fuoriuscita del gas metano.

In via precauzionale si è provveduto ad ecacuare le famiglie dello stabile sino al termine delle operazioni. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici Enel per il ripristino della linea elettrica rimasta danneggiata ed i carabinieri che hanno avviato le indagini per accertare le cause del rogo. Non viene esclusa neanche l'origine dolosa.