Nella mattinata, intorno alle 10.40, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta sull'autostrada A2 del Mediterraneo al km 299+500 direzione nord tra gli svincoli di Falerna e San Mango d'Aquino per incendio autovettura. Una Fiat Bravo, condotta da un 80enne, l'automobile interessata dal rogo. Il conducente, notando del fumo uscire dal vano motore ha proseguito il viaggio sino ad accostare in un punto sicuro della corsia di emergenza dove ha abbandonato l'auto prima che la stessa venisse completamente avvolta dalle fiamme. Non si registrano danni a persone. L'origine dell'incendio per cause accidentali. Anas e Polizia Stradale sul posto per quanto di competenza.