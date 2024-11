Circolazione in tilt lungo la corsia Nord dell'Autostrada del Mediterraneo. Sul posto vigili del fuoco e 118

Traffico in tilt lungo la corsia Nord dell’autostrada del Mediterraneo tra gli svincoli di Rogliano e Cosenza a causa di un'auto che ha preso fuoco non è chiaro se a seguito di un incidente autonomo o dopo lo scontro con altri veicoli. Secondo quanto si apprende a bordo del mezzo viaggiavano anche dei bambini. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e il personale del 118. Notevoli disagi per la circolazione.