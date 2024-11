L’episodio a Crotone nel quartiere Fondo Gesù. Ancora da accertare le cause all’origine del rogo

Paura questo pomeriggio a Crotone, dove intorno alle 14 un’auto è stata avvolta dalle fiamme nel quartiere di Fondo Gesù. Il mezzo, una Wolksvagen Polo, era parcheggiata nelle vicinanze di una condotta del gas e sotto il porticato di un popoloso condominio. Decisivo si è rivelato l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale che hanno domato le fiamme evitandone il propagarsi. Indagini sono in corso per risalire alle cause del rogo.