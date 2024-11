È accaduto nei pressi del policlinico Mater Domini. Necessario l’intervento dei Vigili del fuoco

Una vettura in transito ha preso fuoco a Catanzaro al policlinico universitario Mater Domini. Per cause ancora in corso d'accertamento la macchina ha improvvisamente preso fuoco ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno evitato il propagarsi delle fiamme agli altri veicoli.