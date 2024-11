La vettura viaggiava sulla strada che collega Germaneto a Catanzaro Lido

Per cause accidentali una vettura, una Peugeot 308, ha preso fuoco sulla strada che collega Germaneto a Catanzaro Lido. All'interno solo il conducente che non ha riportato ferito ma che è riuscito prontamente a mettersi in salvo. Sul posto i vigili del fuoco per domare il rogo.

Luana Costa