Disagi lungo la corsia nord a causa di un incidente. Sul posto il personale Anas e gli agenti della polizia stradale. Non ci sarebbero feriti

Sono segnalate lunghe code, di oltre dieci chilometri, lungo la corsia nord dell'autostrada del Mediterraneo, per un incidente verificatosi nei pressi dello svincolo di Altilia, nel cosentino.

Veicolo fuori strada in curva

Secondo quanto si è appreso una Mercedes, per cause in corso di accertamento, sarebbe sbandata all'altezza di una curva andando a sbattere contro il guardrail e finendo di traverso sulla carreggiata.

Testimonianze univoche

Numerosi testimoni hanno riferito di aver visto il veicolo sfrecciare a velocità elevata suonando il clacson e utilizzando gli abbaglianti per chiedere strada.

Disagi per gli automobilisti

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale ed il personale Anas per ripristinare la regolare circolazione. Inevitabili i disagi soprattutto per i vacanzieri di ritorno nel capoluogo bruzio.